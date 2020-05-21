Видеотрансляция матча «Сочи» – «Ростов» – 4:1. Текстовый онлайн тоже есть

Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В матче 23-го тура «Ростов» играет против «Сочи» составом 2001-04 годов рождения.

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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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