Видеотрансляция матча «Сочи» – «Ростов» – 4:1. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Ростов премьер-лига Россия видео Sports.ru Александр Кокорин Антон Заболотный Андрей Мостовой Сочи Роман Романов 2003 Футбол

Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В матче 23-го тура «Ростов» играет против «Сочи» составом 2001-04 годов рождения.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Сочи – Ростов 4:1 (перерыв)
Дата проведения
19 июня, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Романов, 1:1 – 6, автогол Абрамов, 2:1 – 15 Кокорин, 3:1 – 44 Кокорин, 4:1 – 45 Заболотный.
СочиДжанаев, Маргасов, Набиуллин, Новосельцев, Заика, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Миладинович, Кокорин, Заболотный.
РостовПопов, Гирнык, Абрамов, Калистратов, Куприянов, Романов, Колотиевский, Горелов, Топурия, Рогава, Хромов.
Предупреждения:
Гирнык (26), Маргасов (38), Бурмистров (42), Топурия (43).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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