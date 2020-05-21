В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимает «Барселону».
В субботу «Эспаньол» сыграет с «Леванте», «Атлетико» – с «Вальядолидом».
В воскресенье «Валенсия» примет «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».
29-й тур
- Дата проведения
- 19 июня, 20.30, «Сон Моиш»
- Голы:
- 1:0 – 9 Севилья, 1:1 – 87 Оскар Родригес.
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Мальорка –
Рейна, Седлар, Вальент, Гамес, Дани Родригес (Кампос, 52), Посо, Севилья (Састре, 82), Баба, Кубо (Хосеп Сенье, 82), Будимир (Пратс, 68), Эрнандес (Лаго Джуниор, 68).
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Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Родригес, Авазьем (Авилес, 81), Омеруо, Оскар Родригес, Рубен Перес (Хиль, 56), Амаду (Герреро, 62), Руибаль (Меса, 56), Каррильо, Ассале (Росалес, 81).
- Предупреждения:
- Каррильо (2), Амаду (35), Родригес (48), Дани Родригес (49), Будимир (59), Меса (67), Руибаль (68), Оскар Родригес (76), Лаго Джуниор (79), Росалес (90).
- Дата проведения
- 19 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Гол:
- 0:1 – 11 Жерар Морено.
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Гранада –
Руй Силва, Дуарте, Диас (Фулькье, 83), Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Пуэртас, Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес.
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Вильярреал –
Асенхо, Альберто Морено, Шакла, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 81), Мойсес Гомес, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Иборра, Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Бакка (Пако Алькасер, 55), Жерар Морено (Касорла, 81).
- Предупреждения:
- Альберто Морено (20), Чуквуэзе (86), Асенхо (90).
- Дата проведения
- 19 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Вацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос, де Йонг, Мунир.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль, Бускетс, Ракитич, Суарес, Брэйтуэйт, Месси.
- Дата проведения
- 20 июня, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 июня, 18.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 20 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 20 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 21 июня, 15.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 21 июня, 20.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 21 июня, 23.00, «Реале Арена»