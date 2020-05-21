Чемпионат Испании. «Барса» – «Севилья», «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом» в субботу, «Сосьедад» с «Реалом» – в воскресенье

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В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимает «Барселону».

В субботу «Эспаньол» сыграет с «Леванте», «Атлетико» – с «Вальядолидом».

В воскресенье «Валенсия» примет «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

Чемпионат Испании

29-й тур

Мальорка – Леганес 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
19 июня, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Севилья, 1:1 – 87 Оскар Родригес.
МальоркаРейна, Седлар, Вальент, Гамес, Дани Родригес (Кампос, 52), Посо, Севилья (Састре, 82), Баба, Кубо (Хосеп Сенье, 82), Будимир (Пратс, 68), Эрнандес (Лаго Джуниор, 68).
ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Родригес, Авазьем (Авилес, 81), Омеруо, Оскар Родригес, Рубен Перес (Хиль, 56), Амаду (Герреро, 62), Руибаль (Меса, 56), Каррильо, Ассале (Росалес, 81).
Предупреждения:
Каррильо (2), Амаду (35), Родригес (48), Дани Родригес (49), Будимир (59), Меса (67), Руибаль (68), Оскар Родригес (76), Лаго Джуниор (79), Росалес (90).

 

Гранада – Вильярреал 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 11 Жерар Морено.
ГранадаРуй Силва, Дуарте, Диас (Фулькье, 83), Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Пуэртас, Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес.
ВильярреалАсенхо, Альберто Морено, Шакла, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 81), Мойсес Гомес, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Иборра, Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Бакка (Пако Алькасер, 55), Жерар Морено (Касорла, 81).
Предупреждения:
Альберто Морено (20), Чуквуэзе (86), Асенхо (90).

 

Севилья – Барселона 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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СевильяВацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос, де Йонг, Мунир.
Барселонатер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль, Бускетс, Ракитич, Суарес, Брэйтуэйт, Месси.
Предупреждения:
Регилон (26), Пике (39), Бускетс (45), Фернандо (45).

 

Эспаньол – Леванте
Дата проведения
20 июня, 15.00, «RCDE Стэдиум»
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Атлетик – Бетис
Дата проведения
20 июня, 18.00, «Сан Мамес»
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Хетафе – Эйбар
Дата проведения
20 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Атлетико – Вальядолид
Дата проведения
20 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Алавес
Дата проведения
21 июня, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Осасуна
Дата проведения
21 июня, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Дата проведения
21 июня, 23.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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