В 30-м туре чемпионата Испании принимает «Барселону».

В субботу «Эспаньол» сыграет с «Леванте», – с «Вальядолидом».

В воскресенье примет «Осасуну», «Реал Сосьедад» – .

29-й тур

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги