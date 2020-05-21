Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Тоттенхэм Давид Де Хеа Стевен Бергвейн Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм).

Мяч после удара вингера «шпор» Стевена Бергвейна пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

«Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве. 

Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время», – заявил Кин.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В марте ирландец уже отзывался подобным образом об игре Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве».

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