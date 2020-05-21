Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него»

Бывший полузащитник Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с (0:1, второй тайм).

Мяч после удара вингера «шпор» пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

«Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве.



Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время», – заявил Кин.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В марте ирландец уже отзывался подобным образом об игре Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве».