17-летний хавбек «Ростова» Романов забил «Сочи» на 1-й минуте

«Ростов» на выезде играет против «Сочи» (1:2, первый тайм) в 23-м туре чемпионата России.

Счет в матче открыл 17-летний хавбек гостей . Он отличился уже на первой минуте.

Напомним, у «Ростова» состав на матч с «Сочи» состоит из игроков 2001-2003 годов рождения, поскольку основной состав находится на карантине.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Парни из «Ростова» не тренировались три месяца, а сейчас выходят против профи. Это очень опасно

Уже легенды! Парни из «Ростова», за которых будем топить сегодня

«Сочи» – «Ростов»: сыграют ли вообще? За «Ростов» выйдут 16-летние? «Сочи» выпустит всех лидеров? Онлайн безумия

Зачем «Ростов» рискует детьми, если мог просто получить 0:3? Ответ: РПЛ грозит снятием с турнира и не признает вирус форс-мажором