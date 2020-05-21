17-летний хавбек «Ростова» Романов забил «Сочи» на 1-й минуте

Теги Ростов премьер-лига Россия Сочи Роман Романов 2003 Футбол

«Ростов» на выезде играет против «Сочи» (1:2, первый тайм) в 23-м туре чемпионата России.

Счет в матче открыл 17-летний хавбек гостей Роман Романов. Он отличился уже на первой минуте.

Напомним, у «Ростова» состав на матч с «Сочи» состоит из игроков 2001-2003 годов рождения, поскольку основной состав находится на карантине. 

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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