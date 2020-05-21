10:1 – самая крупная победа в истории РПЛ. «Сочи» разгромил «Ростов»

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ (10:1).
Это самая крупная победа в истории РПЛ.
Ранее рекорд принадлежал «Зениту»: победы над «Луч-Энергией» 5 октября 2008 года (8:1) и «Торпедо» 9 августа 2014 года (8:1).
Напомним, что РПЛ образовалась в 2002 году. В чемпионатах России самой крупной была победа «Локомотива» над «Ураланом» (9:0) 3 ноября 2000 года.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.
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