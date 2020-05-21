«Юве» проиграл Кубок Италии, в «Ростове» коронавирус, финал ЛЧ пройдет в августе и другие новости утра

1. УЕФА принял ключевые решения касательно еврокубков.

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча.

Лигу Европы доиграют в 4 городах Германии с 10 по 21 августа. Финал пройдет в Кельне.

Отдельная новость для жителей Санкт-Петербурга: город примет финал Лиги чемпионов в 2022 году.

2. В «Ростове» случилась вспышка коронавируса. У шести игроков плохие показатели (в их числе Еременко, Попов, Норманн, Байрамян). С заболевшими контактировали 42 человека, а это вся основа и тренерский штаб. Клуб на карантине, сыграть с «Сочи» не получится. Возможен вариант с техническими поражениями.

3. «Наполи» в шестой раз выиграл Кубок Италии, победив «Юве» по пенальти. Это первый тренерский трофей Гаттузо! «Ювентус» после перехода Роналду побеждает только в Серии А – Кубок Италии упущен во втором сезоне кряду.

4. Возобновился чемпионат АПЛ. «Вилла» и «Шеффилд» не забили голов, хотя все было крайне подозрительно, когда вратарь хозяев зажал мяч у штанги. «Ман Сити» разгромил «Арсенал» – 3:0, причем Давид Луиз в очередной раз сфолил на пенальти и был удален.

Футболисты «Ман Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем. То же самое предваряло и первую игру среды.

5. На матче Кубка Украины появился баннер в поддержку полицейского Шовина, проводившего задержание, в ходе которого погиб афроамериканец Флойд.

6. Леонид Слуцкий оплатил лечение тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, которому нужна операция на сердце. Достойно!

7. Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года по схеме «1+1». Пока это не официальная информация.

8. Бельерин не хочет, чтобы планета задохнулась: Эктор будет оплачивать посадку 3000 деревьев после каждой победы «Арсенала». Просто красава!

9. Судья Сергей Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Вилков – на игру «Краснодар» – «Динамо».

10. В КХЛ новым главным тренером «Барыса» стал Юрий Михайлис. «Магнитка» подписала вратаря Олкинуору на два года и заключила просмотровый контракт с защитником Терещенко.

11. Необычная история случилась с Павлом Дацюком: он был на проповеди отстраненного схиигумена Сергия в женском монастыре, службу охраняли казаки, приезжала полиция.

12. Сезон WTA возобновится 3 августа, АТР – 14-го. «Ролан Гаррос» начнется 27 сентября.

13. Тутберидзе возобновила работу с фигуристами в Новогорске. Она прошла карантин после возвращения из США.

14. Американский спринтер, чемпион мира на 100-метровке Коулмен временно отстранен за пропуск допинг-тестов. В 2019-м он избежал наказания за такое нарушение.

15. В Омске вроде как изобрели «Русский баскетбол»…

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