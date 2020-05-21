Жены Карпина, Песьякова и Ионова показали средние пальцы, поздравив «Сочи» с победой

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия Валерий Карпин Sports.ru Сергей Песьяков соцсети Сочи Футбол

Ксения, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, отреагировала на поражение команды в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

«Поздравляем победителей, «Сочи», – написала Песьякова в инстаграме.

На фотографии присутствуют также жены главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и хавбека ростовчан Алексея Ионова. Все девушки показывают средние пальцы.

Фото: инстаграм Ксении Песьяковой

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