Жены Карпина, Песьякова и Ионова показали средние пальцы, поздравив «Сочи» с победой

Ксения, супруга голкипера «Ростова» , отреагировала на поражение команды в матче 23-го тура с (1:10).

«Поздравляем победителей, «Сочи», – написала Песьякова в инстаграме.

На фотографии присутствуют также жены главного тренера «Ростова» и хавбека ростовчан . Все девушки показывают средние пальцы.

Фото: инстаграм Ксении Песьяковой

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие