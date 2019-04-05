Андрей Назаров: «Поддерживаю курс Путина. Не нужны нам «папа №1 и папа №2»

Бывший тафгай и известный тренер высказался касательно поправок в Конституцию РФ.

«Регулярно отслеживаю не только спортивную, но и политическую повестку дня.

Например, 1 июля точно собираюсь прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию России.

Вы же знаете, что мы – суровые челябинские парни. Я поддерживаю курс, который задал наш национальный лидер . Также поддерживаю традиционные семьи.

Считаю, что нам не нужны понятия «папа №1 и папа №2». Ребенок должен расти в традиционной и любящей семье, с заботливыми родителями. Ведь дети – это наше будущее», – заявил Назаров.

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