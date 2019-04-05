«Амур» может обменять Якупова. Высокая компенсация – инициатива вице-президента СКА Ротенберга

Несколько клубов КХЛ интересовались нападающим «Амура» Наилем Якуповым.
За хоккеиста хабаровчане хотели получить от «Авангарда» 120 миллионов рублей, а позже нападающих Егора Чинахова и Арсения Грицюка.
С большими требованиями от «Амура» также столкнулись «Ак Барс» и ЦСКА.
Как сообщает «Бизнес Online», роль в жесткой позиции дальневосточного клуба сыграл вице-президент СКА Роман Ротенберг. С учетом высоких запросов Якупов может остаться в «Амуре».
26-летний Якупов последние два года играл в Санкт-Петербурге. В текущее межсезонье из-за высокой зарплаты СКА обменял игрока в «Витязь».
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