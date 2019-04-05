«Амур» может обменять Якупова. Высокая компенсация – инициатива вице-президента СКА Ротенберга

Несколько клубов интересовались нападающим «Амура» .

За хоккеиста хабаровчане хотели получить от «Авангарда» 120 миллионов рублей, а позже нападающих Егора Чинахова и Арсения Грицюка.

С большими требованиями от также столкнулись «Ак Барс» и ЦСКА.

Как сообщает «Бизнес Online», роль в жесткой позиции дальневосточного клуба сыграл вице-президент СКА . С учетом высоких запросов Якупов может остаться в «Амуре».

26-летний Якупов последние два года играл в Санкт-Петербурге. В текущее межсезонье из-за высокой зарплаты СКА обменял игрока в «Витязь».

Первый номер драфта проехал больше 18 000 км за четыре года. Почти кругосветка Наиля Якупова

От Якупова ждали, что он станет новым Овечкиным, а у него не очень получается даже в КХЛ. Разбор эпического падения