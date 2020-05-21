«Реал» разнес «Валенсию», «Сочи» против переноса игры с «Ростовом», «Челси» взял Вернера и другие новости утра

1. «Челси» объявил о переходе Вернера из «Лейпцига». Второй бомбардир Бундеслиги обошелся «синим» примерно в 47,5 млн фунтов.

2. «Сочи» настаивает, чтобы игра с «Ростовом» прошла 19 июня, то есть сегодня. Дончане, которых ранее подкосила вспышка коронавируса, могут получить техническое поражение, если соперник так и не согласится на перенос матча. «Ростов» даже подумывает послать на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения…

3. У работающего на матчах РПЛ судьи Гаврилина тоже выявлен коронавирус. Лайнсмен ранее был назначен на игру «Спартака».

4. Завершился 29-й тур Ла Лиги: «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» в матче двух басконских команд, «Реал Мадрид» разгромил «Валенсию» и вновь подобрался к «Барселоне». Правда, судьи отменили гол в ворота «бланкос». Капитан «Валенсии» Парехо проорался по этому поводу, а эксперт Андухар Оливер считает, что все логично. Вернулся Асенсио, пропустивший почти год из-за травмы, причем сразу забил и сделал голевой пас!

5. С Грозного, столицы Чечни, снят запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА. Гипотетически там теперь могут пройти официальные игры с участием сборной России, Черчесов уже поздравил руководство региона.

6. Малкин занял шестое место в рейтинге лучших центров Кубка Стэнли, Макдэвид – первый, Кросби – второй.

7. В КХЛ «Авангард» подписал победителя ЧМ-2019 Каски. ЦСКА окончательно оформил контракт с Голдобиным. «Спартак» пополнил состав защитником Юсе. «Авангард» также может взять второго бомбардира АХЛ Буше, на это буквально все указывает. СКА отказался от перехода Доуса.

8. Стокгольм утвержден в качестве города-хозяина ЧМ-2021 по фигурному катанию. Кроме того, ISU отменил изменения, принятые в мае, и вернул прежнюю базовую стоимость элементов.

9. «Спартак» намерен куда-то отпустить Баду, который был одним из первых подписаний, связанных с Цорном.

10. «Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ. Игнашевич официально возглавил «Торпедо» после года в статусе старшего тренера.

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