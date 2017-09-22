Отец Джоковича: «Федерер не может смириться, что Надаль и Новак станут лучше, поэтому еще играет в 40 лет. Хватит уже, воспитывай детей»

Отец Новака Джоковича Срджан прокомментировал конкуренцию сына с Роджером Федерером.

«Федерер по-прежнему самый успешный и лучший игрок мира – это факт, исходя из результатов. Но это ненадолго. Как думаете, почему в 40 лет он еще играет? Представьте, 40-летний мужчина еще играет в теннис, хотя может поехать домой и заняться чем-нибудь более интересным.

Но поскольку Надаль и Новак дышат ему в спину, он не может смириться, что они станут лучше. Хватит уже, воспитывай детей, займись чем-нибудь другим, покатайся на лыжах.

Для меня теннис не жизнь, а просто нынешнее хобби моего сына. Для Новака теннис – это временно. И чем бы он ни занялся по окончании карьеры, которая продлится еще два-три года, он будет в этом так же успешен, как в теннисе».

Родители Джоковича 14 лет воюют с Федерером. Называют его высокомерным и мелким человеком

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