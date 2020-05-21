17-летний вратарь «Ростова» Попов сделал 15 сэйвов в матче с «Сочи». Это рекорд РПЛ

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов сделал 15 сэйвов в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).
Это рекордное достижение в истории чемпионата России.
Ранее первое место делили экс-голкипер «Химок» Михаил Комаров (13 сэйвов в матче со «Спартаком» в октябре 2009 года) и бывший вратарь хабаровского СКА Александр Довбня (13 сэйвов в матче со «Спартаком» в августе 2017 года).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.
Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛