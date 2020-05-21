«Играем, пока мама не позовет домой». Инстаграм «Сочи» выложил мем со школьником в болоте перед матчем с «Ростовом»

«Сочи» пошутил по поводу вынужденного решения «Ростова» сыграть сегодня в матче 23-го тура РПЛ молодежным составом.

«Вся страна будет болеть за школьников! (один из самых популярных комментов)

Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.

«Ростов», это шутка, епт, и это на нашей совести», – говорится в посте «Сочи» с фотографией школьника в болоте, которая несколько лет назад стала мемом.

Впоследствии пост был удален.

В сегодняшнем матче против «Сочи» желто-синие не смогут сыграть основой в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

Ранее появилась информация, что самому старшему игроку «Ростова» в матче с «Сочи» будет 19 лет. Самому младшему – 16.

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