Умар Кремлев призвал голосовать за поправки в Конституцию: «Не надо слушать негодяев, которые ведут подрывную деятельность, сидя на унитазе»

Генеральный секретарь бокса России Умар Кремлев призвал идти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Дорогие друзья, 1 июля состоится всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Чтобы сделать нашу Сверхдержаву еще сильнее, нам надо объединиться и проголосовать за!

Будущее страны находится в наших руках!

Не надо слушать негодяев, которые не сделали ничего для пользы нашей страны, а только пытаются ввести в заблуждение наш великий народ, ведя подрывную деятельность, сидя на унитазе.

Только вместе мы можем принять единственное правильное решение!

Только объединившись мы станем непобедимыми!

Бокс за сильную Конституцию! Бокс за сильную Россию!» – написал Кремлев.

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