Еременко об ударе Мостового мячом в игрока «Ростова»: «Фу, Андрей. Разносишь малышей – и так поступаешь»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал поражение в матче с (1:10).

«От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция.

Наш пацан – ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов – сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.

Из всех низких поступков в этом матче этот – самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет.

Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь – и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», – сказал Еременко в интервью Нобелю Арустамяну.

За «Ростов» играли футболисты 2001-2003 годов рождения, поскольку основной состав на карантине из-за коронавируса. «Сочи» отказался переносить встречу.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие