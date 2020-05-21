Моуринью об игре с «МЮ»: «Я недоволен пенальти, ВАР и судьей»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча с (1:1) в 30-м туре .

«Доволен какими-то вещами, а другими – нет. Что мне понравилось? Настрой команды, организация, контроль, надежность – мы делали то, что не нравится «МЮ».

Не рад тому, что я читал игру, но у меня не было запасных, чтобы реагировать. Когда соперник стал доминировать, мы устали в передней линии и не могли прессинговать. Было трудно управлять командой.

Я недоволен первым пенальти, и вторым тоже (его отменили после ВАР – прим. Sports.ru). Я недоволен ВАР. Не судьей в первую очередь – судья может ошибиться, а ВАР – система здесь для того, чтобы делать свою работу.

В случае со вторым пенальти я недоволен арбитром . Он не дал штрафной, и потом не поставил пенальти, но ВАР разобрался», – сказал тренер.

⚔️«Тоттенхэм» – «МЮ» – 1:1. «Юнайтед» остался пятым, «Шпоры» – восьмые