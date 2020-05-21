«Челси» готов продать Канте, чтобы купить Хавертца. Немец хочет перейти в «Реал»

«Челси» намерен приобрести полузащитника «Байера» Кая Хавертца, на которого также претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ньюкасл».
Чтобы получить часть средств на покупку 21-летнего немца, лондонцы готовы продать хавбека Нголо Канте, утверждает The Times.
При этом Хавертц сообщил «Реалу», что согласен перейти в мадридский клуб.
Ранее Канте не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, но на прошлой неделе вернулся к занятиям в общей группе. Сообщалось, что им интересуется «Реал».