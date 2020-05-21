«Челси» готов продать Канте, чтобы купить Хавертца. Немец хочет перейти в «Реал»

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«Челси» намерен приобрести полузащитника «Байера» Кая Хавертца, на которого также претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ньюкасл».

Чтобы получить часть средств на покупку 21-летнего немца, лондонцы готовы продать хавбека Нголо Канте, утверждает The Times.

При этом Хавертц сообщил «Реалу», что согласен перейти в мадридский клуб.

Ранее Канте не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, но на прошлой неделе вернулся к занятиям в общей группе. Сообщалось, что им интересуется «Реал».

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