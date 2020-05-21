«Локомотив» попытается продать Смолова в другой клуб, если «Сельта» не будет его выкупать

Форвард «Сельты» , права на которого принадлежат иву», вряд ли вернется в московский клуб по окончании сезона.

«Железнодорожники» будут пытаться продать 30-летнего игрока, сообщает .

При этом , скорее всего, не будет выкупать Смолова в связи с возвращением нападающего из «Севильи».

По данным источника, финансовая выгода «Локо» от аренды составила чуть более 2 млн евро: 700 тысяч выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 млн — экономия на зарплате форварда.

Ранее стало известно, что красно-зеленые требуют за Смолова 8 млн евро, тогда как «Сельта» предлагает 6,5 млн и бонусы.