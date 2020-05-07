«Бавария» – чемпион, Мусаев – главный в «Краснодаре», победа «Барсы» и 699-й гол Месси, US Open состоится и другие новости утра

1. «Бавария» на выезде одолела «Вердер» и 8-й сезон подряд стала чемпионом Германии. С момента основания Бундеслиги мюнхенцы взяли 29 титулов, остальные клубы – 28. Для Ханси Флика, который осенью сменил Нико Ковача, это первый трофей в качестве главного тренера.

«Падерборн» вылетел из Бундеслиги, а вот «Арминия» вернулась в высший дивизион впервые с сезона-2008/09.

2. Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара», сдав экзамен на лицензию Pro.

3. «Барселона» победила «Леганес» (2:0) и сохранила лидерство в Ла Лиге («Реал» свой матч проведет в четверг против «Валенсии»). Лео Месси с пенальти забил 699-й гол в карьере за клуб и сборную.

4. Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open. Турнир начнется 31 августа и пройдет без зрителей.

5. Что слышно на футбольном трансферном рынке? Из Лондона сообщают, что «Тоттенхэм» вновь рассмотрит кандидатуру Артема Дзюбы. «МЮ» предлагал 150 млн евро за Фати, но «Барселона» отказала. Также манкунианцы заинтересованы в Виллиане. Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль», при этом «Барса» не согласится на аренду. «Спартак» хочет продать 21-летнего форварда Александра Руденко за 50 млн рублей. Защитник сборной Хорватии Вида может перейти в клуб РПЛ.

6. World Athletics отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты 5 млн долларов: если Россия не заплатит штраф к 1 июля, спортсмены потеряют нейтральный флаг.

7. «Ак Барс» изучает варианты сокращения бюджета – от 20 до 50%.

8. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон намерен встать на одно колено на Гран-при Австрии.

9. «Баффало» уволил генерального менеджера Джейсона Боттерилла. Его место занял Кевин Адамс.

10. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая подтвердила информацию о том, что ждет ребенка.

11. «Норильский никель» может уменьшить финансирование баскетбольного ЦСКА. Это связано с экологической катастрофой в Норильске и последствиями пандемии коронавируса.

12. «Магнитка» близка к подписанию контракта с финским голкипером Юхо Олкинуорой. 29-летний финн закроет последнюю легионерскую вакансию.

13. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал важное заявление относительно своего будущего.

14. 15-летний контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси» на 100 млн долларов – худший в прошедшем десятилетии в НХЛ по версии The Athletic.

15. «Тамбову» разрешили проводить домашние матчи на стадионах ЧМ-2018. «Оренбургу» может играть на стадионах второй категории в своем регионе.

Цитаты дня.

Доменико Тедеско: «Спартак» – крупнейший клуб самой большой страны мира. Москва – город мечты»

Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры. Дело в неоптимальной форме»

Двукратный призер ОИ Александр Жулин: «Путин – мощнейший политик. Буду двумя руками голосовать за поправки, чтобы он был у власти побольше»

Роман Ротенберг: «СКА пять лет в финале конференции, пять лет работает на сборную. У нас 15 олимпийских чемпионов»

Гончаренко о переходе Трусовой к Плющенко: «В другом месте просто дали больше бабла. Люди зациклены на деньгах»

Андрей Панюков: «Нельзя не признать, что Гитлер был очень сильным политиком. А Сталин привел СССР к победе в войне»

«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты

Виталий Дьяков: «К чему вообще цирк с гей-парадами? Если я ущемляю чьи-то права, пусть сидят дома»