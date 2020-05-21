Кокорин забил 100-й и 101-й голы в карьере. У него 5 мячей в 5 играх за «Сочи»

Нападающий «Cочи» , права на которого принадлежат , отметился двумя голами в матче 23-го тура против (4:1: перерыв).

29-летний форвард забил 100-й и 101-й голы в карьере. 63 гола Кокорин забил в чемпионате, 12 – за сборную России, 20 – в еврокубках, 6 – в Кубке страны.

Он вошел в «Клуб Григория Федотова» – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Из действующих футболистов его опережают Артем Дзюба (168 голов), Ари (128), Павел Погребняк (120) и Федор Смолов (106).

Кроме того, у Кокорина 4 гола в матчах за , куда он перешел в зимнее трансферное окно на правах аренды.