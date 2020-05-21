Кокорин забил 100-й и 101-й голы в карьере. У него 5 мячей в 5 играх за «Сочи»

Нападающий «Cочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», отметился двумя голами в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1: перерыв).
29-летний форвард забил 100-й и 101-й голы в карьере. 63 гола Кокорин забил в чемпионате, 12 – за сборную России, 20 – в еврокубках, 6 – в Кубке страны.
Он вошел в «Клуб Григория Федотова» – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.
Из действующих футболистов его опережают Артем Дзюба (168 голов), Ари (128), Павел Погребняк (120) и Федор Смолов (106).
Кроме того, у Кокорина 4 гола в матчах за «Сочи», куда он перешел в зимнее трансферное окно на правах аренды.