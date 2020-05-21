Борис Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?»

Президент прокомментировал разгромную победу над (10:1) в рамках РПЛ.

– Прежде всего, хочу отдать должное ростовским пацанам. Ребята мне очень понравились. Вот честно. Вратарь хороший у них – Попов, пенальти взял. Их бросили на амбразуру. То, что они могли, то и сделали. Это будущее нашего футбола.

Если они так и дальше будут биться, значит, есть перспективы у всего нашего футбола. Это показательный матч. Мне юноши, правда, понравились. Понятно, что выше головы не прыгнешь. Но они реально молодцы.

Не знаю, правда, для чего это нужно было «Ростову»... Пацаны же толком не тренировались. Слава богу, что никто не травмировался. Это самое важное. Пацаны остались здоровы.

– А что оставалось делать «Ростову»?

– Понимаете, есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали. Готовились к игре, ничего не нарушали.

– Вас просили перенести игру...

– Но никто же не знает, что будет через месяц! Никто вам сейчас не скажет. И зачем создавать прецедент? Тогда в будущем любые команды смогут этим манипулировать... У нас два больных, давайте перенесем... Зачем? Я бы на такое не пошел.

РФС огласил регламент. Еще месяц назад нам было сказано, если у вас есть больные, значит, вы не соблюдали правила. Кто-то куда-то выехал...

Могу заявить, мы никуда не выезжали. Действовали в рамках. И почему я должен был перенести игру? Ну вот как? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам? – сказал Ротенберг.

Напомним, за «Ростов» играли футболисты 2001-2003 годов рождения, поскольку основной состав на карантине из-за коронавируса. «Сочи» отказался переносить встречу.

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)