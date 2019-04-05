Экс-тафгай НХЛ Карсилло рассказал о сексуальных домогательствах в CHL. Против лиги подан коллективный иск

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Бывший игрок НХЛ Дэн Карсилло и экс-игрок «Летбриджа» Гаррет Тейлор подали коллективный иск против Канадской хоккейной лиги, сообщает The Hockey News.

Бывшие форварды утверждают, что игроки клубов лиги в возрасте от 15 до 17 лет были «жертвами издевательств, физических, словесных и сексуальных домогательств и насилия».

Согласно иску, хоккеистов заставляли мастурбировать перед товарищами по команде и тренерами, нападать на товарищей по команде, употреблять слюну, мочу, сперму и кал других игроков, а также вступать в сексуальные отношения с животными. Также утверждается, что к гениталиям игроков привязывали тяжелые предметы, их заставляли потреблять большое количество алкоголя и запрещенных наркотиков.

В частности, в исковом заявлении Карсилло изложены следующие случаи:

– Новички должны были сидеть в центре душевой комнаты голыми, пока взрослые игроки мочились и плевали на них. Как минимум один раз главный тренер видел это, он зашел в душевую, когда это происходило, засмеялся и ушел.

– Новичков били по обнаженным ягодицам вратарской клюшкой, что приводило к повреждениям. 

– Во время выездных игр новичков раздевали и отправляли в автобусный туалет по восемь человек. Возрастные игроки связывали их одежду и бросали в туалет. Новичков не выпускали, пока им не удавалось одеться. Старшие игроки поливали их мочой через вентиляционные отверстия. Это происходило в присутствии тренеров.

– Возрастные игроки устраивали оргии на вечеринках. Они заставляли новичков участвовать в сексуальных действиях и смотрели.

Отмечается, что главный тренер, его помощники и представители лиги знали об этом.

Карсилло провел 4 сезона в «Сарнии» и «Миссиссаге» из OHL.

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