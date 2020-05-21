Фанаты «Локо» будут покидать трибуны после 20-й минуты до конца текущего сезона РПЛ в знак протеста против руководства клуба

Фан-движение «Локомотива» UnitedSouth выступило с заявлением по поводу поддержки команды в оставшихся матчах сезона.

В заявлении, в частности, сообщается, что из-за ухода из клуба тренера Юрия Семина болельщики будут покидать трибуны стадиона после 20-й минуты в знак протеста против действий руководства клуба. Сейчас квота для зрителей на матчах составляет 10% от вместимости стадионов.

«Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность.

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

– мы будем находиться на стадионе только до 20-й минуты матчей;

– мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;

– вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;

– мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

Друзья! Мы не являемся сторонниками мифического ФК «Семин». Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды.

Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть.

Сейчас наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб.

Наша задача – каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола.

Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием. С тем самым пониманием, которое они продемонстрировали при прощании с человеком, сделавшим их чемпионами, медалистами и обладателями кубков.

Призываем всех болельщиков «Локомотива», планирующих посещение ближайших матчей, присоединиться к нашим активностям и выразить мнение по поводу произошедшего», – сказано в заявлении фанатов «Локомотива».

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор