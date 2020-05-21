Сергей Семак: «Мечта «Зенита» на данном этапе – выход из группы ЛЧ»

Главный тренер рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб в Лиге чемпионов.

– Как оцениваете нынешний уровень команды относительно Лиги чемпионов? Это команда какой стадии турнира?

– На данном этапе это команда, которая при определенном стечении обстоятельств может бороться за выход из группы, за выход в евровесну. Что получится сделать... у многих игроков сейчас заканчиваются контракты. Насколько мы сможем провести активную трансферную кампанию между чемпионатами, отсюда можно будет уточнить наши возможности.

В любом случае, мы будем сражаться в каждом матче для того, чтобы быть в Лиге чемпионов, чтобы осуществилась наша мечта. А наша мечта на данном этапе – выход из группы Лиги чемпионов.

– Относительно предыдущего сезона: есть ли понимание, что нужно сделать, чтобы выйти из группы?

– Нужно играть. С точки зрения результата и набранных очков мы провели неплохой турнир. Но последние 45 минут, конечно, подпортили наше выступление. К сожалению, не смогли пройти дальше по многим причинам. В этом году будем стараться, будем играть, чтобы выйти из группы. Это наша цель, наша мечта, будем к ней стремиться. Получится или не получится – посмотрим. Будем делать все от нас зависящее, чтобы играть как можно лучше, – сказал Семак.