РПЛ возвращается! «Крылья» против «Ахмата», «Сочи», вероятно, сыграет с «Ростовом»

Российская Премьер-лига возвращается после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
23-й тур стартует матчем «Крылья Советов» – «Ахмат». Также сегодня, вероятно, состоится игра между «Сочи» и «Ростовом», несмотря на коронавирус у дончан.
В субботу «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а в центральном матче тура встретятся ЦСКА и «Зенит».
В воскресенье «Локомотив» ждет игра с «Оренбургом», «Краснодар» примет «Динамо».
Чемпионат России
23-й тур
- Дата проведения
- 19 июня, 18.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 19 июня, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 20 июня, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 20 июня, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 21 июня, 15.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 21 июня, 17.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 21 июня, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.