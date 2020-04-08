Семина в «Локо» хотят заменить сербом, «Реалу» нужны Мбаппе и Холанд, сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно и другие новости утра

1. Экс-тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив». Серб уже думает над составом и хочет пригласить Кокорина. Есть версия, что Николич уже подписал контракт на два года с возможностью продления. А «Локо» не хочет продлевать соглашение с Семиным на 2 месяца.

2. Трансферные слухи. «Реал» хочет купить Мбаппе и Холанда к 2022 году, к 20-летию президентства Переса, а Лунин станет вторым вратарем «Мадрида» уже в новом сезоне. «Барселона» может подписать де Лигта, «Ювентус» – Артура. Туринцы еще могут включить Дугласа Косту, Пьянича, Рэмзи, Алекса Сандро или Рабьо в трансфер Погба.

Бартомеу считает переход Неймара ключевым, но еще не придумал, как осуществить сделку, а пока каталонский клуб приостановил переговоры с тер Стегеном о контракте. «Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Атлетико» интересуются игроком «Монако» (спойлер – это не Головин).

3. Совет директоров КХЛ может обсудить повышение потолка зарплат 30 апреля. Зарплата Яшкина в «Динамо» – 95 млн рублей, Хиетанена – 55, Чайковски – 30. «Магнитка» предлагает Пашнину 45 млн рублей, «Салават» – 35. Гончар и Семин вошли в символическую сборную «Вашингтона», составленную из россиян.

4. Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail, Трент – лучший молодой игрок. Де Брюйне стал лучшим по версии The Athletic. А символическая сборная у двух изданий одинаковая: Де Брюйне, Варди, Грилиш, Сеюнджю и 7 игроков «Ливерпуля».

5. Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Джастином Гэтжи. Дэйна Уайт уверен, что UFC 249 – «лучший кард» в истории.

6. Фигу – 2-й в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN, Тевес, ван Перси и Баджо – в топ-10.

7. Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно. В Италии смягчили карантин: с 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные. В Испании будут стерилизовать мячи и газон до матча и в перерыве в случае возобновления сезона.

8. Новости карантина. У Трусовой появился щенок хаски. Диего Коста рассказал о лечении лошадиной плацентой и «электрошоком».

9. В чемпионате Беларуси завершился 6-й тур. «Слуцк» победил «Белшину» (3:2), «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» поделили очки (0:0), «Ислочь» дома переиграла «Витебск» (2:0).

10. Теннисный сезон не возобновится до 3 августа. Чемпион парного «Ролан Гаррос»-2019 Кравиц уже устроился в супермаркет.

11. Экс-тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно поддержал идею об экранизации победы команды на Играх-2012 в Лондоне: «Пусть снимает Михалков, а меня сыграет Пореченков».

Цитаты дня:

Орещук о госфинансировании: «Врачи зарабатывают копейки. Почему попадающий по мячу через раз футболист получает 500-600 тысяч евро?»

Депутат Лебедев: «Семин – наше все. Если бы ему дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром», результаты были бы еще лучше»

Драчев о допинге Логинова: «В чем Саше признаваться? Врачи Дмитриевы могли ему сказать, что сделают укол аскорбинки»

Сергей Устюгов: «С Большуновым особо не общаемся. Нет такого, чтобы я к нему мог прийти в комнату пить чай»

Дмитрий Кузнецов о диссе на Хабиба: «Удалять клип не собираюсь. Если спросят – отвечу за каждое слово»

Дмитрий Губерниев: «Семин не может быть лучшим тренером 2019-го. Это неуважение к профессии»

Уткин об Аршавине: «Тип его характера – говнюк. Он не реализовал себя в полной мере»

Сафин о «Спартаке»: «Ощущение, что футболисты пришли с улицы»