Де Брюйне – лучший игрок сезона АПЛ по версии The Athletic

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Лестер Джордан Хендерсон Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Джек Грилиш Садьо Мане Мохамед Салах Джейми Варди Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Алиссон Чаглар Сеюнджю Футбол

Спортивный сайт The Athletic подвел итоги сезона АПЛ, распределил индивидуальные награды и представил символическую сборную.

Лучшим игроком признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Бельгиец опередил Садьо Мане, Джордана Хендерсона, Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнолда (все – «Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер»).

Символическая сборная сезона The Athletic полностью совпадает с версией газеты Daily Mail.

Символическая сборная АПЛ по версии The Athletic: АлиссонТрент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан ХендерсонСадьо Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья