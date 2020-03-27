Де Брюйне – лучший игрок сезона АПЛ по версии The Athletic

Спортивный сайт The Athletic подвел итоги сезона АПЛ, распределил индивидуальные награды и представил символическую сборную.
Лучшим игроком признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Бельгиец опередил Садьо Мане, Джордана Хендерсона, Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнолда (все – «Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер»).
Символическая сборная сезона The Athletic полностью совпадает с версией газеты Daily Mail.
Символическая сборная АПЛ по версии The Athletic: Алиссон – Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон – Садьо Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).