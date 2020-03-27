Де Брюйне – лучший игрок сезона АПЛ по версии The Athletic

Спортивный сайт The Athletic подвел итоги сезона АПЛ, распределил индивидуальные награды и представил символическую сборную.

Лучшим игроком признан полузащитник Кевин де Брюйне. Бельгиец опередил Садьо Мане, Джордана Хендерсона, Вирджила ван Дейка, Трента Александер-Арнолда (все – ) и Джейми Варди («Лестер»).

Символическая сборная сезона The Athletic полностью совпадает с версией газеты Daily Mail.

Символическая сборная АПЛ по версии The Athletic: – , Вирджил ван Дейк, (все – «Ливерпуль»), ( ) – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), ( ), – , (все – «Ливерпуль»), («Лестер»).