Драчев о допинге Логинова: «В чем Саше признаваться? Врачи Дмитриевы могли ему сказать, что сделают укол аскорбинки»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) поделился мнением о критике в адрес из-за допингового скандала.

«Прошлые допинг-скандалы? Раньше у нас не существовало в законодательстве действий против тренеров и врачей. Теперь это есть. Но пока нецелесообразно этим заниматься, какой смысл уходить в это.

Допинг у Логинова? В тот момент я занимался совсем другими делами. Может, Логинов и прав. Кабуков говорит – Саше надо пойти и признаться. А в чем признаться? Может, что-то было, может, не было. Но каким-то образом оно там оказалось. Логинов говорит – я не знаю. Это ведь тоже ответ!

Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются. Вот были у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки и все. Или еще что-нибудь такое. Логинов мог и не знать про это. Ну не с губной помадой же попало, как у некоторых бывает (за допинг в губной помаде дисквалифицировали норвежскую лыжницу Терезу Йохауг – Sports.ru)», – рассказал Драчев в прямом эфире с Владимиром Ивановым в инстаграме.

Ну все, биатлон лопнул: Драчев выбесил даже свою команду – ему объявили импичмент и выгонят летом

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне