Орещук о госфинансировании: «Врачи зарабатывают копейки. Почему попадающий по мячу через раз футболист получает 500-600 тысяч евро?»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Политика деньги коронавирус Футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол, а также поделился мнением о государственном финансировании.

«Очень серьезно [повлияет]. Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.

Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта.

Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?

При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы. Начать следует с того, что мы пока не умеем самостоятельно зарабатывать деньги», – заявил Орещук.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья