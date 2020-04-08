Де Брюйне, Варди, Грилиш и 7 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной АПЛ от Daily Mail

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Английская газета Daily Mail подвела итоги сезона АПЛ и представила свою символическую сборную.

В состав команды включены семь игроков «Ливерпуля», два футболиста «Лестера» и по одному представителю «Манчестер Сити» и «Астон Виллы».

Символическая сборная АПЛ по версии Daily Mail: АлиссонТрент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан ХендерсонСадьо Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).

Изображение: Daily Mail

Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail, Трент – лучший молодой игрок

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