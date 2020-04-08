Де Брюйне, Варди, Грилиш и 7 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной АПЛ от Daily Mail

Английская газета Daily Mail подвела итоги сезона АПЛ и представила свою символическую сборную.

В состав команды включены семь игроков , два футболиста «Лестера» и по одному представителю и .

Символическая сборная АПЛ по версии Daily Mail: – , Вирджил ван Дейк, (все – «Ливерпуль»), ( ) – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), («Астон Вилла»), – , (все – «Ливерпуль»), («Лестер»).

Изображение: Daily Mail

Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail, Трент – лучший молодой игрок