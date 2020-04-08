Фигу – 2-й в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN, Тевес, ван Перси и Баджо – в топ-10

ESPN представил топ-10 самых скандальных футбольных трансферов.

Возглавил рейтинг переход форварда Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

До этого нападающий выступал за и должен был вернуться именно в этот клуб, но в итоге передумал и подписал контракт с «Рейнджерс».

Топ-10 скандальных трансферов по версии ESPN:

1. Мо Джонстон – из в

2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в

3. Сол Кэмпбелл – из в «Арсенал»

4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в

5. Йохан Кройфф – из в

6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»

7. Робин ван Перси – из в

8. Джон Робертсон – из в

9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в

10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в