Фигу – 2-й в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN, Тевес, ван Перси и Баджо – в топ-10

ESPN представил топ-10 самых скандальных футбольных трансферов.
Возглавил рейтинг переход форварда Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.
До этого нападающий выступал за «Селтик» и должен был вернуться именно в этот клуб, но в итоге передумал и подписал контракт с «Рейнджерс».
Топ-10 скандальных трансферов по версии ESPN:
1. Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс»
2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»
3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал»
4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»
5. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд»
6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»
7. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»
8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти»
9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»
10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»