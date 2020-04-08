Фигу – 2-й в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN, Тевес, ван Перси и Баджо – в топ-10

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ESPN представил топ-10 самых скандальных футбольных трансферов.

Возглавил рейтинг переход форварда Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

До этого нападающий выступал за «Селтик» и должен был вернуться именно в этот клуб, но в итоге передумал и подписал контракт с «Рейнджерс». 

Топ-10 скандальных трансферов по версии ESPN: 

1. Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс»

2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»

3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал»

4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»

5. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд»

6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»

7. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти»

9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»

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