Мещеряков о тренере Николиче в «Локо»: «Если на заборе напишут, что ты дурак, как отреагируете?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить московский клуб.
Сообщалось, что серб уже посещал матчи «Локомотива». А, по информации HotSport , 40-летний специалист уже подписал контракт сроком на два года с возможностью продления соглашения.
- Николич сменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»?
– Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую.
Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете? – заявил Мещеряков.