Мещеряков о тренере Николиче в «Локо»: «Если на заборе напишут, что ты дурак, как отреагируете?»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Марко Николич 1979 Анатолий Мещеряков Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить московский клуб.

Сообщалось, что серб уже посещал матчи «Локомотива». А, по информации HotSport , 40-летний специалист уже подписал контракт сроком на два года с возможностью продления соглашения.

- Николич сменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»?

– Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую.

Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете? – заявил Мещеряков.

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