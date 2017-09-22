Теннисный сезон не возобновится до 3 августа (Marca)

Руководящие органы считают невозможным возобновление теннисного сезона раньше августа, сообщает Marca. На данный момент рассматривается продление перерыва до 3 августа.

Также, как утверждает испанское издание, под угрозой проведение смешанного турнира в Вашингтоне (2-9 августа) и мужского турнира в Торонто (10-16 августа). Напомним, ранее был отменен запланированный на вторую неделю августа женский турнир в Монреале.

Пока из-за пандемии коронавируса теннисный сезон остановлен до 13 июля.

Федерер предложил слить мужской теннис с женским – и все согласны. Мужчинам это невыгодно, но коронавирус меняет взгляды