Сергей Устюгов: «С Большуновым особо не общаемся. Нет такого, чтобы я к нему мог прийти в комнату пить чай»

Российский лыжник рассказал о взаимоотношении с партнерами и тренерами по сборной.

меня вообще любит какой-то особенной любовью, везде вспоминает, везде все обо мне говорит. Но получилось как-то так, что в этом сезоне говорят только о Большунове и обо мне, но ведь у нас есть остальные ребята. Иван Якимушкин в году впервые попал на подиум на Кубке мира, да еще и не на один. И вообще команда у нас отличная.

Меня слова Вяльбе подзадоривают, мне как-то даже приятно. Все говорят: «Вот Вяльбе опять тебя ругает, что ты такой-сякой». Ну да, что есть, такой я плохой.

В команде я со всеми хорошо общаюсь, хорошие отношения. Такого, чтобы кто-то ото всех отстранялся... У нас два человека таких в команде. Не буду раскрывать их имен, но они есть. Друзья у меня в команде – это , , Иван Кириллов, Андрей Краснов. Маркус Крамер и Сергей Турышев, хоть они и наши наставники. У нас настоящая команда.

С Большуновым мы особо не общались и сейчас особо не общаемся. Так, привет и пока. Можем перекинуться парой слов. Такого, чтобы прийти к нему в комнату чай пить – этого нет. Кто сейчас король лыж? Это тот, кто выигрывает 30 км и 50 км на одном чемпионате мира. На данный момент это Петтер Нортуг.

Саня молодец, красавчик, выиграл мира, я рад за него. Я сам хотел и до сих пор хочу такую победу. Я искренне рад за него, потому что в России это впервые. Рад, что это случилось, когда я еще бегаю», – сказал Устюгов.

Большунов – хозяин в лыжах: первый Кубок мира для России и важные рекорды – после двух лет поражений 💪