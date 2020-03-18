Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail, Трент – лучший молодой игрок

Английская газета Daily Mail подвела итоги сезона АПЛ и распределила индивидуальные награды.
Лучшим футболистом сезона признан полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
Лучшим молодым игроком был назван защитник мерсисайдской команды Трент Александер-Арнолд.
В настоящее время сезон АПЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
«Ливерпуль» после 29 туров лидирует, опережая идущий вторым «Ман Сити» на 25 очков, у «горожан» на одну игру меньше.
Хендерсон в 25 матчах Премьер-лиги отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Трент в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии 29 матчей, забил два мяча и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь.
Игроки АПЛ создали фонд помощи врачам. Это идея Хендерсона, он обзванивал других капитанов