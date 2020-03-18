Хендерсон – игрок сезона АПЛ по версии Daily Mail, Трент – лучший молодой игрок

Английская газета Daily Mail подвела итоги сезона АПЛ и распределила индивидуальные награды.

Лучшим футболистом сезона признан полузащитник .

Лучшим молодым игроком был назван защитник мерсисайдской команды .

В настоящее время сезон АПЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

«Ливерпуль» после 29 туров лидирует, опережая идущий вторым «Ман Сити» на 25 очков, у «горожан» на одну игру меньше.

Хендерсон в 25 матчах Премьер-лиги отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Трент в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии 29 матчей, забил два мяча и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь.

Игроки АПЛ создали фонд помощи врачам. Это идея Хендерсона, он обзванивал других капитанов