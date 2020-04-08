Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах и .

На подобные меры организация может пойти в случае, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не появится конкретика по срокам возобновления сезона.

Ранее стало известно, что «Армавир» снимается с сезона в ФНЛ, а владивостокский «Луч» в следующем сезоне перейдет на любительский уровень.

По информации «Матч ТВ», если сезон ФНЛ действительно не будет доигран, то путевку в РПЛ получат две команды, которые на момент приостановки чемпионата занимали две первые позиции в турнирной таблице – это и .

Тем не менее, если снятие «Армавира» будет утверждено официально, на первое место может подняться , которое уступило команде из Краснодарского края во втором круге (1:2), но получит три очка, так как «Армавиру» присудят техническое поражение.

Однако, как уточняет , финальные позиции, скорее всего, утвердят по текущему положению команд.

Рассматривается два варианта по переходу клубов из ПФЛ в ФНЛ и обратно.

Первый — он произойдет в рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации. Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.

По информации «Матча», помимо и , под вопросом участие в первенстве ФНЛ-2020/21 и «Мордовии».