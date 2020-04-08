Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
На подобные меры организация может пойти в случае, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не появится конкретика по срокам возобновления сезона.
Ранее стало известно, что «Армавир» снимается с сезона в ФНЛ, а владивостокский «Луч» в следующем сезоне перейдет на любительский уровень.
По информации «Матч ТВ», если сезон ФНЛ действительно не будет доигран, то путевку в РПЛ получат две команды, которые на момент приостановки чемпионата занимали две первые позиции в турнирной таблице – это «Ротор» и «Химки».
Тем не менее, если снятие «Армавира» будет утверждено официально, на первое место может подняться «Торпедо», которое уступило команде из Краснодарского края во втором круге (1:2), но получит три очка, так как «Армавиру» присудят техническое поражение.
Однако, как уточняет «Матч ТВ», финальные позиции, скорее всего, утвердят по текущему положению команд.
Рассматривается два варианта по переходу клубов из ПФЛ в ФНЛ и обратно.
Первый — он произойдет в рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации. Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.
По информации «Матча», помимо «Армавира» и «Луча», под вопросом участие в первенстве ФНЛ-2020/21 «Авангарда» и «Мордовии».