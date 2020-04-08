Диего Коста о лечении лошадиной плацентой: «Врач выкуривал парочку сигарет, пока мне делали электрошок»

Нападающий рассказал, как лечился лошадиной плацентой, чтобы успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов в 2014 году.

«Я прошел курс лечения, хотя пока мне делали электрошок (вероятно, речь о электромиостимуляции, используемой в восстановлении спортсменов – прим. Sports.ru), врач выкуривал парочку сигарет.

Каждый сеанс занимал два часа, было очень тяжело и больно – настолько, что я потом не чувствовал боли, когда бегал.

Это был один из самых жутких моментов моей карьеры», – рассказал Коста в интервью ESPN Brasil.

Коста перед матчем посетил в Белграде знаменитую знахарку Марьяну Ковачевич, которая исцеляла травмированных спортсменов с помощью мази на основе лошадиной плаценты. Она излечивала таких известных футболистов, как Фрэнк Лэмпард, Робин ван Перси, Венсан Компани, Деян Станкович и Йосси Бенаюн.

В финале ЛЧ – «Атлетико» (4:1) Коста вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 9-й минуте.