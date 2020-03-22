Лунин станет вторым вратарем «Реала». Его предпочли Ареоля из-за экономии на зарплате

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«Реал» решил сделать Андрея Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне вместо Альфонса Ареоля.

Решение во многом обосновано экономическими причинами. «Реал» готовится к финансовому кризису, вызванному пандемией, а потому намерен сократить зарплатную ведомость. Возвращение Лунина позволит «Реалу» сэкономить на зарплате второго вратаря.

Зарплата Ареоля составляет 2,7 млн евро в год, а Лунина – почти в два раза меньше (приблизительно 1,35 млн евро в год).

Ареоля должен вернуться в «ПСЖ», контракт с которым у него рассчитан до лета 2023 года. Главный тренер команды Зинедин Зидан не считает игрока незаменимым и не стал настаивать на его сохранении. 

Лунин сейчас на правах аренды выступает за «Овьедо».

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