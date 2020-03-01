Дмитрий Губерниев: «Семин не может быть лучшим тренером 2019-го. Это неуважение к профессии»

Комментатор пояснил, почему считает, что возглавляющий несправедливо назван лучшим тренером 2019 года в России по версии спортивных журналистов.

«Мне не очень нравится, когда люди много на себя начинают брать и опускаются до каких-то там банальных оскорблений. А я журналист, я имею право задавать вопросы.

Я задаю вопрос, почему Семин – лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин, 2019 года.

Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом.

Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова.

Тренер Немтырев, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год – не Немтырев, который подготовил Чупкова, а Семин, который все проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?

А потом начинается: не трогай это, это все вот какая-то там, Игнатьев сказал, что вот, это мафия. Я говорю, что им нужно еще, чтоб агентом Госдепа я был. Вот они вот это не могут, потому что я сотрудник госканалов, потому что вот они бы еще с удовольствием сказали, что я агент Госдепа, который хочет попасть в лыжи, чтобы их к чертовой матери развалить», – сказал Губерниев.