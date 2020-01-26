«Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Атлетико» интересуются Бен-Йеддером

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
29-летним французом интересуются «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.
Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки.
Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуется «Барселона».
В 26 матчах Лиги 1 футболист забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.