«Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Атлетико» интересуются Бен-Йеддером

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

29-летним французом интересуются , «Атлетико», «Валенсия», , , , «Тоттенхэм», и другие клубы, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуется «Барселона».

В 26 матчах Лиги 1 футболист забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.