«Барса» приостановила переговоры с тер Стегеном о контракте. Игрок интересен «Юве» и «Баварии»

Ситуация с новым контрактом вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенной.

Стороны вели переговоры, но имели расхождения по зарплате. На данный момент каталонский клуб приостановил обсуждение из-за кризиса, связанного с коронавирусом. «Барса» пока не знает, как рецессия отразится на экономике.

При этом продление контракта с тер Стегеном остается для «Барселоны» приоритетом. Немец тоже хочет остаться. Но есть вариант, при котором стороны не договорятся. Вратарь интересен и «Баварии», в будущем к этим командам могут добавиться «Манчестер Сити» и «Челси».