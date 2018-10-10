Дэйна Уайт о UFC 249: «Вероятно, это лучший кард, который мы делали»

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что считает состав участников турнира UFC 249 лучшим в истории промоушена.

«Если мы посмотрим на состав участников сверху вниз, то поймем, что это, вероятно, лучший кард, который мы делали.

Главное событие – против . Смешной бой. Со-главное событие – Генри Сехудо против Доминика Круза. Смешной бой.

Фрэнсис Нганну против Розенструйка. Смешной бой. Джереми Стивенс против Кэлвина Каттара. Ковбой Серроне против .

против . Глупый кард. Три с половиной часа боев на ESPN», – заявил Уайт.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле.

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