Дэйна Уайт о UFC 249: «Вероятно, это лучший кард, который мы делали»

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что считает состав участников турнира UFC 249 лучшим в истории промоушена.
«Если мы посмотрим на состав участников сверху вниз, то поймем, что это, вероятно, лучший кард, который мы делали.
Главное событие – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Смешной бой. Со-главное событие – Генри Сехудо против Доминика Круза. Смешной бой.
Фрэнсис Нганну против Розенструйка. Смешной бой. Джереми Стивенс против Кэлвина Каттара. Ковбой Серроне против Энтони Петтиса.
Алексей Олейник против Фабрисио Вердума. Глупый кард. Три с половиной часа боев на ESPN», – заявил Уайт.
Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле.
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