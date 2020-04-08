Сафин о «Спартаке»: «Ощущение, что футболисты пришли с улицы»

Бывший теннисист Марат Сафин высказал мнение об игре .

«За своим «Спартаком» слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно.

Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится все и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», – заявил Сафин в прямом эфире в инстаграме Михаила Южного.

«Спартак» в 22 турах РПЛ набрал 28 очков и идет восьмым.

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