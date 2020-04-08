Бартомеу считает трансфер Неймара ключевым, но пока не придумал, как осуществить сделку

«Барселона» хочет подписать форварда «ПСЖ» .

В переходе заинтересован лично президент каталонского клуба . Функционер считает этот трансфер ключевым. Но существует ряд проблем, Бартомеу пока не придумал формулу, как осуществить сделку.

Первая проблема в цене футболиста. Сумма сделки может составить 164 миллиона евро, из-за кризиса заплатить столько нереально.

Второй проблема – зарплата Неймара. Ему придется пойти на существенное понижение оклада. В он зарабатывает около 70 миллионов евро в год, «Барса», как сообщалось, может предложить чуть больше 20 миллионов.

В глобальном масштабе, учитывая потенциальный контракт Неймара, «Барсе» этот трансфер может обойтись в 500 миллионов евро. Чтобы снизить сумму, придется включать игроков в сделку. Но, как показывает опыт, это непростая задача. Так что «Барсе» нужно продумать формулу, пока у Бартомеу ее нет.

Ранее сообщалось, что хочет подписать Неймара, но нужно, чтобы бразилец лично сказал «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и хочет уйти.