Экс-тренер «Партизана» Николич близок к назначению в «Локомотив». Он хочет подписать Кокорина («СЭ»)

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в .

Как утверждает «Спорт-Экспресс», 40-летний специалист несколько раз прилетал в Россию для переговоров и просмотра игр железнодорожников. В последний раз сербский тренер посетил Россию 29 февраля – на матч с «Зенитом» (0:0).

Николич уже обсуждает состав команды на следующий сезон, при этом главным трансферным приоритетом для тренера является форвард .

Ожидается, что ситуация с назначением тренера в «Локомотив» разрешится в конце мая.

Ранее сообщалось, что Николич возглавит клуб в конце сезона.

Николич, помимо «Партизана», также тренировал «Рад», «Войводину», «Олимпию» из Любляны и «Фехервар».

В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии, а в сезоне-2017/18 он привел «Фехервар» к победе в чемпионате Венгрии.

Нынешний тренер «Локомотива» Юрий Семин работает с командой с 2016 года – в четвертый раз за карьеру.