Экс-тренер «Партизана» Николич близок к назначению в «Локомотив». Он хочет подписать Кокорина («СЭ»)

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».
Как утверждает «Спорт-Экспресс», 40-летний специалист несколько раз прилетал в Россию для переговоров и просмотра игр железнодорожников. В последний раз сербский тренер посетил Россию 29 февраля – на матч с «Зенитом» (0:0).
Николич уже обсуждает состав команды на следующий сезон, при этом главным трансферным приоритетом для тренера является форвард «Зенита» Александр Кокорин.
Ожидается, что ситуация с назначением тренера в «Локомотив» разрешится в конце мая.
Ранее сообщалось, что Николич возглавит клуб в конце сезона.
Николич, помимо «Партизана», также тренировал «Рад», «Войводину», «Олимпию» из Любляны и «Фехервар».
В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии, а в сезоне-2017/18 он привел «Фехервар» к победе в чемпионате Венгрии.
Нынешний тренер «Локомотива» Юрий Семин работает с командой с 2016 года – в четвертый раз за карьеру.