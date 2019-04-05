Совет директоров КХЛ может обсудить повышение потолка зарплат 30 апреля («CЭ»)

Совет директоров КХЛ может провести встречу 30 апреля.

Как сообщает , на встрече может пройти обсуждение потолка зарплат в лиге в сезоне-2020/21. Представители некоторых клубов настаивают на том, что потолок следует увеличить до 1,3 миллиарда рублей

В то же время отмечается, что окончательное решение о проведении данной встречи еще не принято.

В настоящий момент жесткий потолок зарплат на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей.

Евгений Кровопусков: «Динамо» за поднятие потолка зарплат в КХЛ, 900 млн рублей – мало»