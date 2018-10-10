Дмитрий Кузнецов о диссе на Хабиба: «Удалять клип не собираюсь. Если спросят – отвечу за каждое слово»

Боец ММА Дмитрий Кузнецов прокомментировал причины записи критического видеоролика в адрес чемпиона в легком дивизионе .

«После разговора с одним уважаемым спортсменом, Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде.

Я пошел на это шаг, так как никто другой не осмелился бы. Ни один человек публично до сих пор не высказался, потому что все боятся, а это неправильно. Должна быть справедливость и уважение друг к другу, основанные не на силе и страхе.

Почему остальные не высказывают своего истинного мнения в сторону Орла? Видимо, опасаются последствий? Например, таких, как с Лобовым и Мирзаевым… Я же не снял клип о Забите Магомедшарипове, ведь его слова соответствуют поступкам.

Много людей считают, что, надев папаху, я оскорбил весь народ Дагестана, но хочу вас огорчить — это всего лишь актерский образ, образ Хабиба. Ни одного слова не было сказано в адрес национальности, а меня уже приписывают к националистам.

Комментарии про религию неприятно читать, потому что сразу же за ними следуют грязь и матерщина (несоответствие слов и поступков), а ведь про религию вообще ничего не сказано в клипе.

Клип и песня — это мое личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берете с него пример как с национального достояния.

Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность? Человек, который насмехается над голодным и бездомным? Или человек, который вправе решать, какую музыку вам слушать? А может, тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы?

У каждого есть право выбора, как развиваться и в каком направлении, вне зависимости от мнения и статуса человека, которого вы выбрали в качестве примера для подражания. Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то отвечу за каждое слово», – рассказал Кузнецов.

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