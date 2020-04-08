Депутат Лебедев: «Семин – наше все. Если бы ему дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром», результаты были бы еще лучше»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о том, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера железнодорожников.
«За всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как Семин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Бышовец и Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески.
«Локомотив» почти всегда без Семина делил 6-9 позицию в чемпионате России, не было никаких предпосылок, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Вернувшись обратно, Семин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны.
Поэтому, если бы я был президентом клуба или «РЖД», я Юрия Палыча на руках бы носил – дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола.
Памятник? Я против каких-либо памятников, потому что история иногда поворачивается так, что завтра будут ругать и отыграются на памятнике. Поэтому не надо, Юрий Палыч уже вошел в историю клуба.
Я думаю, что все будущие поколения будут приятно о нем вспоминать, но не стоит так обсуждать, будто Юрий Палыч уже ушел из клуба, это все на уровне слухов. Поверьте, если «Локомотив», войдет в зону Лиги чемпионов, думаю, никто Юрия Палыча не уберет.
Я не вижу ни одного российского тренера, который бы работал с коллективом лучше, чем Семин.
Если бы Юрию Палычу дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром» на покупку футболистов, думаю, Семин дал бы еще лучше результаты.
А так мы все видим, что «Локомотив» очень давно не покупал звездных футболистов: Крыховяк был в аренде, потом его выкупили, с Жоау Мариу пока непонятно, он ничем особенным не блистает.
Поэтому на сегодняшний день Юрий Палыч для «Локомотива» – это наше все», – заявил Лебедев.
«Локомотив» не хочет продлевать контракт с Семиным на 2 месяца