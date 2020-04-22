«Магнитка» предлагает Пашнину 45 млн рублей, «Салават» – 35. В сезоне-19/20 он получал 60

Защитник Михаил Пашнин может перейти в «Магнитку», сообщает «GorObzor».
Действующий контракт игрока с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года.
Утверждается, что «Металлург» предлагает Пашнину контракт с зарплатой в размере 45 миллионов рублей.
Ранее защитник зарабатывал в Уфе 60 млн в год, но из-за ужесточения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават» может предложить не больше 35 млн.
В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провел 54 игры и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9».
В 6 матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи.
При этом игрок стал лучшим по силовым приемам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубка Гагарина (21).