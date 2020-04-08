«Локомотив» не хочет продлевать контракт с Семиным на 2 месяца (журналист Sport24 Алланазаров)

«Локомотив» не намерен продлевать контракт с главным тренером на два месяца.

Нынешнее соглашение с 72-летним тренером рассчитано до 31 мая. Сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет доигран в июне или июле.

«Руководство «Локо» не хочет давать контракт на два месяца Юрию Семину, логично рассуждая, что если позволить Палычу доиграть чемпионат и занять второе место, то его уже никак не уберешь», – написал журналист Sport24 Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

В шорт-листе генерального директора «Локомотива» три кандидатуры на пост нового главного тренера.

Основным претендентом является серб Марко Николич. Однако окончательное решение о стратегии развития клуба еще не одобрено РЖД и главой компании Олегом Белозеровым. Обсуждение темы запланировано на 4 мая.